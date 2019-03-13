Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı teslim alındı! Cenazesi yarın
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çika'nın naaşı, yarın öğleyin Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme'de toprağa verilecek.
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
EMNİYET KEMERİ OLMADIĞI İÇİN ÖN CAMDAN FIRLADI
Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.
HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kara yoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınan Zafer Çika, gece saatlerinde hayatını kaybetti.