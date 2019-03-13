Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!
Çocuklar Duymasın dizisindeki canlandırdığı Meltem karakteriyle Türkiye'de en çok sevilen kadın oyuncularından biri olan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan ikilisi hayranlarını şok etti. Pınar Altuğ eşi ve çocuğu ile mutlu bir aile fotoğrafı veriyor. Yağmur Atacan ile evlilikleri sıkıntılı başlamıştı. Sebebi ise ikilinin arasındaki yaş farkı. Peki Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? İşte sevenlerini şok eden sorunun yanıtı...
13.03.2019 15:51
- Son Güncelleme: 13.03.2019 15:51
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