RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyonlarındaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Son olarak Müge Anlı'nın bir sözüne yaptığı yorumla dikkat çeken Demet Akalın bu kez de Yalı Çapkını yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.

09.04.2023 12:20 - Son Güncelleme: 09.04.2023 12:31
Demet Akalın’ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir’i Afra Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı, o hamlesi olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir’i Afra Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'i birbiriyle karıştıran Demet Akalın Twitter paylaşımıyla yine olay yarattı.

Demet Akalın’ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir’i Afra Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, isimleri karıştırdı. Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir’i Afra Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı sildi. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapıldı.

Demet Akalın’ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir’i Afra Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile ayrılır ayrılmaz Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açtı.

SON DAKİKA