Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay...
Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı o hamlesi olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyonlarındaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın yine yaptı yapacağını. Son olarak Müge Anlı'nın bir sözüne yaptığı yorumla dikkat çeken Demet Akalın bu kez de Yalı Çapkını yorumuyla gündeme bomba gibi düştü.
Demet Akalın'ın Yalı Çapkını gafı alay konusu oldu! Mert Ramazan Demir'i Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu sandı, o hamlesi olay oldu.
Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'i birbiriyle karıştıran Demet Akalın Twitter paylaşımıyla yine olay yarattı.
Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, isimleri karıştırdı. Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketledi. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullandı.
Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı sildi. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapıldı.
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile ayrılır ayrılmaz Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açtı.