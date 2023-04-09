Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım! 'Dostlarım o.' olmuş dedi sosyal medyadan gelen yoruma verdiği yanıt olay: "Bir genç kızın..."

AĞIR GÖNDERME

"Dostlarım o. olmuş" ifadelerini kullanan Tilki birilerine ağır göndermede bulundu.

Aleyna Tilki'nin küfürlü paylaşımını gören takipçileri, "Bir genç kızın küfür etmesi doğru değil" yorumlarını yaparken oldukça sinirli olduğu gözlenen Tilki, "Onlar yaptıklarından utanmıyor, ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" cevabını verdi.