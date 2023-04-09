Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım! 'Dostlarım o.' olmuş dedi sosyal medyadan gelen yoruma verdiği yanıt olay: "Bir genç kızın..."
Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım! 'Dostlarım o.' olmuş dedi sosyal medyada tepki yorumları aldı. 23 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki birilerine ağır göndermede bulundu. Bir takipçisinin "Bir genç kızın küfür etmesi ne kadar doğru" yorumuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Aleyna Tilki'nin kimden ya da kimlerden bahsettiği merak konusu oldu.
Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım! 'Dostlarım o.' olmuş dedi sosyal medyadan gelen yoruma verdiği yanıt olay...
Genç şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla tepkileri üzerine topladı. Aleyna Tilki Twitter hesabından küfürlü paylaşım yaptı.
AĞIR GÖNDERME
"Dostlarım o. olmuş" ifadelerini kullanan Tilki birilerine ağır göndermede bulundu.
Aleyna Tilki'nin küfürlü paylaşımını gören takipçileri, "Bir genç kızın küfür etmesi doğru değil" yorumlarını yaparken oldukça sinirli olduğu gözlenen Tilki, "Onlar yaptıklarından utanmıyor, ben mi utanacağım kim olduklarını söylerken" cevabını verdi.
"ALIŞILDIK BİR KEKO İSTEMİYORUM"
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Ben keko seviyorum" açıklaması hatırlatılınca, şu cevabı verdi:
"Maço erkek olabilir. Tabii ki de alışıldık bir keko istemiyorum, benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum."