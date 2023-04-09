RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: 'Bekar evi...'

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: 'Bekar evi...'

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş... Zeynep Beşerler 2013 yılında evlendiği Emir İçgören ile boşanıyor. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çifttten gelen boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

09.04.2023 12:48 - Son Güncelleme: 09.04.2023 12:54
Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: ’Bekar evi...’

BEKAR EVİNE BİLE TAŞINMIIŞ

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: ’Bekar evi...’

Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: ’Bekar evi...’

Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çiftin boşanacakları iddia edidi.

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: ’Bekar evi...’

Posta'nın haberine göre Emir Bey geçen hafta Etiler Çamlık'ta bekar hayatı yaşayacağı bir daire kiraladı.

Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören’in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: ’Bekar evi...’

İçgören 2009'da Amsterdam'da piste inerken çakılan uçaktan kurtulanlar arasındaydı. 8 kişinin hayatını kaybettiği bu kazada ölenlerden biri de babası Mert İçgören'di.

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