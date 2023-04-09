Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş: 'Bekar evi...'
Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş... Zeynep Beşerler 2013 yılında evlendiği Emir İçgören ile boşanıyor. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çifttten gelen boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
09.04.2023 12:48 - Son Güncelleme: 09.04.2023 12:54
BEKAR EVİNE BİLE TAŞINMIIŞ
Zeynep Beşerler ile eşi Emir İçgören'in 10 yıllık evliliği bitiyor! Kerem adında bir oğlu olan çift çoktan harekete geçmiş...
Oyuncu Zeynep Beşerler 2013'te iş insanı Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti.