51’lik Güllü’nün 36 beden olma sırrı; İştah kapatan bu tohumla 46 kilo verdi!

🌙 Gece (21:30)

✅ 1 kâse kefir veya probiyotik yoğurt

⚠️ UYARI: Bu diyet listesi genel bir örnek olup, herkesin yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve günlük enerji ihtiyacı farklıdır. Kinoa gibi yüksek lifli gıdalar, bazı bireylerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, ilaç kullananlar ve hamile bireyler herhangi bir beslenme programına başlamadan önce mutlaka bir uzman diyetisyene danışmalıdır. 👩‍⚕️👨‍⚕️