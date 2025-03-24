51’lik Güllü’nün 36 beden olma sırrı; İştah kapatan bu tohumla 46 kilo verdi!

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 2017 yılında geçirdiği büyük değişimle gündeme gelmişti. Sanatçı, o dönem 96 kilodan 50 kiloya düşerek tam 46 kilo verdi. Güllü'nün dikkat çeken bu zayıflama süreci, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.
🌟 GÜLLÜ'YE 46 KİLO VERDİREN YÖNTEM
Diyetisyen kontrolünde uygulanan beslenme programıyla fazla kilolarından kurtulan Güllü, sürecin başında kinoa ile tanıştı. Ünlü sanatçı, her gün belirli miktarda tükettiği kinoa sayesinde tok kaldığını ve kilo verirken açlık hissetmediğini ifade etti.
Kinoanın sindirim sistemini çalıştırdığını, metabolizmayı hızlandırdığını belirten Güllü 2027 yılında verdiği röportajda kilo verme süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Her gün düzenli olarak yedim. Tokluk hissi sayesinde diyetteyken zorlanmadım," diyen sanatçı, bugün geldiği noktadan memnun olduğunu dile getirdi.
KİNOA NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Besin değeri bakımından oldukça zengin olan kinoa, düşük kalorili yapısına rağmen uzun süre tokluk hissi sağlamasıyla biliniyor. Uzmanlara göre kinoanın zayıflamaya etkileri şu şekilde sıralanıyor:
Yüksek lif içeriğiyle sindirimi destekler.
Bitkisel protein bakımından zengindir, kas kaybını önler.
Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını destekler.
Düşük glisemik indeksiyle kan şekerini dengede tutar.
Besleyici öğeleriyle sağlıklı kilo verme sürecini destekler.
🥗 KİNOALI ÖRNEK DİYET LİSTESİ (1 GÜNLÜK)
📌 Diyetisyen kontrolünde uygulanmalıdır.
🍳 Kahvaltı (08:00)
✅ 2 haşlanmış yumurta
✅ 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
✅ 1 dilim tam buğday ekmeği
✅ Bol yeşillik + 2-3 zeytin 🫒
✅ 1 fincan şekersiz yeşil çay 🍵
🥒 Ara Öğün (11:00)
✅ 1 küçük elma 🍎
✅ 1 avuç çiğ badem (6-8 adet) 🌰
🥗 Öğle (13:30)
✅ Kinoalı sebze salatası:
– 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
– Roka, salatalık, cherry domates 🍅🥬
– 1 tatlı kaşığı zeytinyağı + limon
✅ Yanına 1 kâse yoğurt 🥣
☕ Ara Öğün (16:00)
✅ 1 dilim tam buğday ekmeğine avokado ezmesi 🥑
✅ Bitki çayı
🍽️ Akşam (19:00)
✅ Izgara tavuk göğsü (100-120 gr) 🍗
✅ 3 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
✅ Haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç 🥦🥕
🌙 Gece (21:30)
✅ 1 kâse kefir veya probiyotik yoğurt
⚠️ UYARI: Bu diyet listesi genel bir örnek olup, herkesin yaş, cinsiyet, sağlık durumu ve günlük enerji ihtiyacı farklıdır. Kinoa gibi yüksek lifli gıdalar, bazı bireylerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, ilaç kullananlar ve hamile bireyler herhangi bir beslenme programına başlamadan önce mutlaka bir uzman diyetisyene danışmalıdır. 👩⚕️👨⚕️
Güllü'nün son hali...