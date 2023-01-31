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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

Serenay Sarıkaya "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşılmış, Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anlar çok konuşulmuştu. Sarıkaya bu kez telefon arkası yazısıyla gündemde.

31.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:13
Serenay Sarıkaya Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve yakında yayınlanacak olan Aile dizisindeki Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Serenay Sarıkaya Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

Önceki gün Serenay Sarıkaya da kamera arkası paylaşımları yapmıştı. O anlar da olay yaratmıştı.

Serenay Sarıkaya Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

Son yıllarda oyunculuktaki başarısı kadar sesiyle de konuşulan Serenay Sarıkaya, sette de fırsat buldukça şarkı söylemiş.

Serenay Sarıkaya Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

O anları kayda alan oyuncu, 9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından set hallerini paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik dedi gözler eski sevgililerinin listesine çevrildi! Olayların kadını Serenay...

"SİZİN HASTA OLDUKLARINIZI BİZ TABURCU ETTİK"

Yoğun bir iş temposu bulunan güzel oyuncu, Instagram hesabından kendisine makyaj yapıldığı anda çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

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