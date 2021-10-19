Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt’un ’alıkonulduğu’ iddiasında son dakika görüntüleri ortaya çıktı



Olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Okan Kurt'un Beykoz'da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt'a "Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok" demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

