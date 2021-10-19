Sinan Engin’in eşi paylaştı Oğulcan Engin’in kardeşini görenler hayran kaldı! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan’a aile desteği

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalamıştı. Haftalar sonra yine Oğulcan yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı.