Sinan Engin'in eşi paylaştı Oğulcan Engin'in kardeşini görenler hayran kaldı! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan'a aile desteği
Sinan Engin'in eşi paylaştı Oğulcan Engin'in kardeşini görenler hayran kaldı! Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan'a en büyük destek ailesinden. Ezgi Eyüboğlu'nu ailesi ile tanıştıran Oğulcan ayrılığın ardından babası Sinan Engin'i mekanında misafir etmiş, baba - oğulun saatlerce sohbet etmesi aylar önce magazin gündeminde yerini almıştı. Ezgi'den ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan Oğulcan Engin'in, son olarak Miray Daner ile aşk yaşadığı ileri sürüldü ve ikilinin görüntüsü basına sızdı. Tüm yaşananların ardından Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin'den 'aile' paylaşımının gelmesi sosyal medyada dikkat çekti. Oğulcan Engin'in kardeşi Elif ise güzelliği ile adından söz ettirdi.
19.10.2021 11:39
- Son Güncelleme: 19.10.2021 11:45
Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Oğulcan'a aile desteği! Sinan Engin'in eşi paylaştı Oğulcan Engin'in kardeşini görenler hayran kaldı!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ardından sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yakalamıştı. Haftalar sonra yine Oğulcan yine oyuncu bir sevgili buldu. Engin'in Miray Daner ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Babası Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin'in Instagram paylaşımı ile bir kez daha gündeme gelen Oğulcan Engin'in kız kardeşini görenler hayran kaldı.
İşte Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...