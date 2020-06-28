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Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

Demet Akalın, kızı Hira ve arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme tatiline devam ediyor. Önceki gün, kızı Hira ile denizin keyfini çıkaran Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü herkesi şoke etti. 1 çocuk annesi Demet Akalın'ın aldığı kilolar dikkat çekti. Ortaya çıkan fotoğraflar ardından sosyal medyada, "Demet Akalın hamile mi yoksa kilodan dolayı göbek mi yapmış?" gibi sorular yerini aldı. İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın bikinili fotoğrafı...

28.06.2020 14:19 - Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19
Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü popçu Akalın, kızı Hira ve yakın arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gün The Beach Of Momo'da denize girerken görüntülenen Akalın, kilolu haliyle dikkat çekti.

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Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

Özlem Yıldız oğlu Demir'le denizde oynarken, Demet Akalın da kızı Hira ile yüzdü.

Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

KİLOSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Akalın ve Yıldız, deniz çıkışı duş aldıktan sonra localarını döndü. Bu sırada da görüntülenen eski mankenlerden Akalın, kilolarıyla dikkat çekti. 1 çocuk annesi olan Demet Akalın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Demet Akalın'ın bikinili hali ve yaşı...

Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

EZGİ EYÜBOĞLU

15 Haziran 1988

Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'
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