Haberler Galeri Magazin Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü şoke etti! 'Hamile mi yoksa göbek mi?'

Demet Akalın, kızı Hira ve arkadaşı Özlem Yıldız ile Çeşme tatiline devam ediyor. Önceki gün, kızı Hira ile denizin keyfini çıkaran Demet Akalın'ın bikinili görüntüsü herkesi şoke etti. 1 çocuk annesi Demet Akalın'ın aldığı kilolar dikkat çekti. Ortaya çıkan fotoğraflar ardından sosyal medyada, "Demet Akalın hamile mi yoksa kilodan dolayı göbek mi yapmış?" gibi sorular yerini aldı. İşte çok konuşulan Demet Akalın'ın bikinili fotoğrafı...

28.06.2020 14:19 - Son Güncelleme: 28.06.2020 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





