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Mehmet Ali Erbil'in kızı yine yaptı yapacağını! Yasmin Erbil dantelli iç çamaşırı ile...
Mehmet Ali Erbil'in kızı yine yaptı yapacağını! Yasmin Erbil dantelli iç çamaşırı ile...
Yasmin Erbil Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören komedyen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkat çekti. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, tantelli iç çamaşırı ile kamera karşısına geçti. Elinde gitarı ile poz veren Erbil'in küçük kızı, 'Yasmin yine yaptı yapacağını' dedirtti.
28.06.2020 15:06
- Son Güncelleme: 28.06.2020 15:26
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yasmin Erbil, son olarak iç çamaşırı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
24 yaşındaki Erbil, bikinili pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erbil'in "Kamera arkası gitar çalıyorum" notu kısa sürede sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.
"BENİMİ ÇOK SEVİYORUM YA"
Fotoğrafını hem Instagram sayfasından hem de hikaye kısmından paylaşan Erbil, göğsünün altındaki ben için "Benimi çok seviyorum ya, dövme gibi konmuş" yazdı.
"LİNÇLERE KARŞI DURUŞUM"
Paylaşımlarına gelen eleştirilere yanıt veren Erbil, geçtiğimiz günlerde bu pozunu "Linçlere karşı duruşum" notuyla yayınlamıştı.