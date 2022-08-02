Hazal Filiz Küçükköse bikinisinin iplerini beline dolayıp sere serpe paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Hazal Filiz Küçükköse bikinisinin iplerini beline dolayıp sere serpe paylaştı! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Küçükköse, yeşil bikinisinin iplerini beline dolayıp şezlonguna sere serpe uzandı ve o ana ait kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin o pozları...
02.08.2022 22:34 - Son Güncelleme: 02.08.2022 22:34
2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde canlandırdığı Berrak karakteriyle hafızalara kazınan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncunun takipçileri, yaptıkları yorumlarla Hazal Filiz Küçükköse'yi adeta iltifat yağmuruna tuttu.