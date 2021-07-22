Demet Akalın'ın Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine neden katılmadı? Konser verdiği iddia ediliyordu ama...
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 4 haftadır koronavirüs tedavisi gören 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Daha önce Selçuk Tektaş için bol bol dua isteyen Alişan ve Buse Varol acı haberi Instagram hesaplarından duyurdu. Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti. Demet Akalın'ın yediği içtiği ayrı gitmediği dostu Alişan'ın acılı gününde yanında olmaması çok konuşulurken gerçek de ortaya çıktı.
22.07.2021 12:38
- Son Güncelleme: 22.07.2021 12:55
Yakalandığı koronavirüs nedeni ile 41 yaşında hayata veda eden şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son yolculuğunda gözyaşları sel olmuştu.
Sevilen sanatçı Alişan'ı acılı gününde yalnız bırakmayan sanatçı dostları cenaze namazının kılınacağı camiye akın etmişti.
Çağla Şıkel, Melek Baykal ve Bülent Serttaş gibi ünlü isimlerin katıldığı cenazede, Alişan'ın geçtiğimiz sezon birlikte tv programı yaptığı Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekti.