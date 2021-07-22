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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tam burslu okumaya hak kazanmıştı. Hakim, geçtiğimiz mayıs ayında da mezun olmuştu. Oyuncu, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu.

22.07.2021 14:35 - Son Güncelleme: 22.07.2021 14:35
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

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Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıklamıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim Harvard eğitimini tamamlarken büyük bir başarıya da imza attı.