Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Harvardlı Ece Hakim'den üstün başarı! En başarılı 25 Türk öğrenci arasında
Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tam burslu okumaya hak kazanmıştı. Hakim, geçtiğimiz mayıs ayında da mezun olmuştu. Oyuncu, 2021 yılında ABD üniversitelerinde başarı gösteren 25 Türk öğrencisinden biri oldu.
22.07.2021 14:35
- Son Güncelleme: 22.07.2021 14:35
"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."