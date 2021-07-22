Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Selçuk Tektaş'a duygusal veda! Her kelimesiyle ağlattı: Burak ammosunu çok özleyecek...
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Alişan'ın eşi Buse Varol da sabah saatlerinde duygusal bir mesaj paylaşarak Tektaş'a veda etti. Buse Varol'un yaptığı paylaşımlar duygulandırdı.
22.07.2021 11:37
- Son Güncelleme: 22.07.2021 11:37
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yenildi. Tektaş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Alişan'ın eşi Buse Varol da sabah saatlerinde duygusal bir mesaj paylaşarak Tektaş'a veda etti.
Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alişan kardeşine veda ederken gözyaşlarına boğuldu. Selçuk Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.