Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Selçuk Tektaş'a duygusal veda! Her kelimesiyle ağlattı: Burak ammosunu çok özleyecek...

'SELÇUK N'OLUR GİTME'

Gözyaşlarına boğulan acılı eş, cenaze namazının ardından tabutun araca yüklendiği gördüğünde "Gitme, gitmesin lütfen. Selçuk hakkım sana helal olsun.

Teşekkür ederim her şey için. Beni hiç üzmedin sen" diyerek feryat etti.