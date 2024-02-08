"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözüyle hafızalara kazınmıştı! Seda Renda'nın son haliyle şaşırttı büyüdü bir de anne oldu

90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi Seda Renda. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ve "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyl ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...