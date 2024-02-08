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"10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" sözüyle hafızalara kazınmıştı! Seda Renda'nın son haliyle şaşırttı büyüdü bir de anne oldu

90'lı yıllarda henüz 5 yaşındayken hayatımıza girdi Seda Renda. Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları, elinden düşürmediği bardağı ve bir de rol arkadaşı beyaz ayı ve "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliğiyl ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan küçük kız büyüdü, yuva bile kurdu. Son hali ile şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızı Seda Renda bakın şimdilerde ne yapıyor...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 10:16 Güncelleme 08 Şubat 2024, 10:16
10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Seda Renda’nın son haliyle şaşırttı büyüdü bir de anne oldu 1

Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti.

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Seda Renda’nın son haliyle şaşırttı büyüdü bir de anne oldu 2

Pembe mayosu, güneş gözlükleri, kıvırcık saçları ve rol arkadaşı beyaz ayısı ile hayatımıza giren "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" repliği ile hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

10 yüz bin milyon baloncuk yuttum sözüyle hafızalara kazınmıştı! Seda Renda’nın son haliyle şaşırttı büyüdü bir de anne oldu 3

Evlenip, anne olan ve şimdilerde turizm sektöründe yer alan Seda Renda Akalan'ı tanımak çok zor. İşte "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" Seda Renda'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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