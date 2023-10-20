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79 yaşındaki Nebahat Çehre “İhtiyacım mı var” deyip iddiasını konuşturdu! Bikinili halleri için bakın neler söyledi

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nebahat Çehre, son dönemlerde formda haliyle sık sık gündem olmuştu. Önceki gün sergide görüntülenen Nebahat Çehre, kilo verdiği yönündeki haberle ilgili konuşurken kameralara yansıyan bikinili hallerini de es geçmedi. İşte Nebahat Çehre'nin o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 11:12 Güncelleme 20 Ekim 2023, 11:27
79 yaşındaki Nebahat Çehre “İhtiyacım mı var” deyip iddiasını konuşturdu! Bikinili halleri için bakın neler söyledi 1

'Aşk-ı Memnu' dizisinde Firdevs Hanım karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, yaz tatilinde bikinili görüntülenmekle ilgili "Beni yakalayamayacaksınız çünkü sizlerin olmadığı yerlerde tatil yapıyorum" demişti.

79 yaşındaki Nebahat Çehre “İhtiyacım mı var” deyip iddiasını konuşturdu! Bikinili halleri için bakın neler söyledi 2

Ancak ünlü oyuncu, röportajından sonra Bodrum Güvercinlik'te bbikinisi ile kameralara yansıdı.

79 yaşındaki Nebahat Çehre “İhtiyacım mı var” deyip iddiasını konuşturdu! Bikinili halleri için bakın neler söyledi 3

Önceki gün sergide görüntülenen Nebahat Çehre, yazın çıkan bikinili pozları ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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