Demet Akalın'dan yıllarca kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener'e doğum günü kutlaması "İyi ki doğdun kraliçe"

Pop müziğin iki yıldızı Demet Akalın ile Hande Yener, Hülya Avşar ile Gülben Ergen'den aldıklarını polemik bayrağını yıllarca karşılıklı atışmalarla taşıdılar. Kah kavga edip kah barışan ikilinin arasında buzlar, hiç yan yana gelmeseler de 2018 yılında erimeye başlamıştı. Artık iyice küslüğü bitiren ikilen Akalın önceki gün yeni yaşını kutlayan Yener'e, şaşırtan bir jet yaptı. İşte detaylar...