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Demet Akalın'dan yıllarca kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener'e doğum günü kutlaması "İyi ki doğdun kraliçe"

Pop müziğin iki yıldızı Demet Akalın ile Hande Yener, Hülya Avşar ile Gülben Ergen'den aldıklarını polemik bayrağını yıllarca karşılıklı atışmalarla taşıdılar. Kah kavga edip kah barışan ikilinin arasında buzlar, hiç yan yana gelmeseler de 2018 yılında erimeye başlamıştı. Artık iyice küslüğü bitiren ikilen Akalın önceki gün yeni yaşını kutlayan Yener'e, şaşırtan bir jet yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 10:56 Güncelleme 13 Ocak 2024, 11:11
Demet Akalın’dan yıllarca kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener’e doğum günü kutlaması İyi ki doğdun kraliçe 1

Magazin dünyasının en ünlü atışmalarından biri olan, 11 yıllık küslüğün ardından barışan Hande Yener ve Demet Akalın'dan karşılıklı şaşırtan hamleler.

Demet Akalın’dan yıllarca kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener’e doğum günü kutlaması İyi ki doğdun kraliçe 2

Demet Akalın ile Hande Yener, yıllar küs kaldılar.

Demet Akalın’dan yıllarca kanlı bıçaklı olduğu Hande Yener’e doğum günü kutlaması İyi ki doğdun kraliçe 3

Birlikte dergi çekimleri ve düğün organizasyonlarına bile katılan ikilinin arası tam 11 yık boyunca düzelmedi. Nedeni ise ikilinin pop müzikte verdikleri savaştı.

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