9 vatan evladı şehit oldu Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden hain saldırı sonrası taziye mesajları "Bahar kokulu evlatlarımızın hanelerine ateş düştü"

Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen haberle yasa boğuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki üssüne sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı şehit düştü. Yürek yakan acı haber sonrası ünlü isimlerde taziye mesajı paylaştı.
12 Ocak Cuma akşamı Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu. İşte ünlülerin paylaşımları...
İBRAHİM BÜYÜKAK
İbrahim Büyükak, paylaşımında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI
Acun Ilıcalı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.