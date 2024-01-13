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9 vatan evladı şehit oldu Türkiye'nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden hain saldırı sonrası taziye mesajları "Bahar kokulu evlatlarımızın hanelerine ateş düştü"

Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen haberle yasa boğuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki üssüne sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 vatan evladı şehit düştü. Yürek yakan acı haber sonrası ünlü isimlerde taziye mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi 13 Ocak 2024, 11:42 Güncelleme 13 Ocak 2024, 12:14
9 vatan evladı şehit oldu Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden hain saldırı sonrası taziye mesajları Bahar kokulu evlatlarımızın hanelerine ateş düştü 1

12 Ocak Cuma akşamı Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu. İşte ünlülerin paylaşımları...

9 vatan evladı şehit oldu Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden hain saldırı sonrası taziye mesajları Bahar kokulu evlatlarımızın hanelerine ateş düştü 2

İBRAHİM BÜYÜKAK

İbrahim Büyükak, paylaşımında "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

9 vatan evladı şehit oldu Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden hain saldırı sonrası taziye mesajları Bahar kokulu evlatlarımızın hanelerine ateş düştü 3

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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