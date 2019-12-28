GaleriMagazin

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...

27 Aralık tarihinde Netflix'te yerini alan Türk dizisi Atiye kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Atiye dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de dizisinin 96 doğumlu genç yıldızı Melisa Şenolsun. Melisa Şenolsun, Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta düzenlenen 2.Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış töreninde giydiği kıyafetle adından söz ettiren Melisa Şenolsun hakkında araştırma yapan Melisa Şenolsun'un abisinin de ünlü biri olduğunu gördü. Peki Melisa Şenolsun'un kardeşi o ünlü oyuncu kim?

28.12.2019 13:12 - Son Güncelleme: 28.12.2019 13:19
Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...

İşte başta Melisa Şenolsun olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...
Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı
Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı