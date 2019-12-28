Atiye dizisinin Cansu'su Melisa Şenolsun'un kardeşi de ünlü çıktı! İşte Melisa Şenolsun'un abisi...

27 Aralık tarihinde Netflix'te yerini alan Türk dizisi Atiye kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Atiye dizisinin en çok konuşulan isimlerinden biri de dizisinin 96 doğumlu genç yıldızı Melisa Şenolsun. Melisa Şenolsun, Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta düzenlenen 2.Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış töreninde giydiği kıyafetle adından söz ettiren Melisa Şenolsun hakkında araştırma yapan Melisa Şenolsun'un abisinin de ünlü biri olduğunu gördü. Peki Melisa Şenolsun'un kardeşi o ünlü oyuncu kim?

28.12.2019 13:12 - Son Güncelleme: 28.12.2019 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





