Acun Ilıcalı'ya yapmadığını bırakmamış vukuatları bitmek bilmemişti! Survivor Taner Tolga Tarlacı hakkında şok tecavüz iddiası

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı'dan gelen haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Tarlacı hakkında bu kez kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Tarlacı'nın, Kıbrıs'ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Bir dönem katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran, yarışmadan çıktıktan sonrada Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle kısa bir süre gündemde kalan Taner Tolga Tarlacı hakkında flaş iddia.
'Yetenek Sizsiniz' ile karşımıza çıkan, 2011 yılında katıldığı 'Survivor Ünlüler Gönüllüler'de farklı kişiliği ve açıklamaları ile kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Taner Tolga Tarlacı, yarışma sonrası 'Taner Firar'da programını da sunmuştu.
Türkiye'de suç işleyip Güney Kıbrıs'a kaçan Tarlacı, burada da gasp suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildiği ortaya çıkmıştı.