Acun Ilıcalı'ya yapmadığını bırakmamış vukuatları bitmek bilmemişti! Survivor Taner Tolga Tarlacı hakkında şok tecavüz iddiası

Survivor yarışmasıyla tanınan ve yaptığı ilginç hareket ve konuşmalarla dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı'dan gelen haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. Survivor sonrası yapımcı Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddia edilen Tarlacı hakkında bu kez kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Tarlacı'nın, Kıbrıs'ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. İşte detaylar...