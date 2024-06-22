Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı! İşini elinden almakla suçlamıştı! "Seda Ablayı özlüyorum..."

Sivri dilli sanatçı Demet Akalın'dan seri itiraflar geldi. Kilolarından dolayı mutsuz olup, ameliyat olduğunu söyleyen Akalın, Seda Sayan'la barışmak istediğinin sinyalini de verdi.
Demet Akalın, dijital bir platformda Kaan Ölker'in programına konuk oldu. İddialı açıklamalar yapan Akalın, adeta içini döktü.
Son zamanlarda sahnedeki dekolte polemikleriyle ilgili konuşan Demet Akalın, "Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" ifadelerini kullandı.
12 yıl önce bir mayo markasının yüzü olduğu hatırlatılan Akalın, "Teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon Okan da bu konuyla ilgili arkamda."