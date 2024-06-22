Demet Akalın'dan Seda Sayan'a zeytin dalı! İşini elinden almakla suçlamıştı! "Seda Ablayı özlüyorum..."

Son zamanlarda sahnedeki dekolte polemikleriyle ilgili konuşan Demet Akalın , "Hira, bir gün 'senin arkadaşın niye donla sahneye çıkmış' dedi. Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

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12 yıl önce bir mayo markasının yüzü olduğu hatırlatılan Akalın, "Teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bence çok güzel olur. Niye olmasın? Bu sezon Okan da bu konuyla ilgili arkamda."