Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'ya bakın! Çeşme'de denizin keyfini böyle çıkardılar...

Barış Arduç, eşi Gupse Özay ve kızları Jan Asya ile Çeşme'deydi. Magazin dünyasının gözde ailesi, çevredekilerinde meraklı bakışlarıyla denize girdi. Mutlu aile tablosu çizen fenomen çift, kızlarıyla gün boyu oyunlar oynadı.
Bekarlığı, hamileliği ve doğum sonrası dönemlerinde mutlaka Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy'ün serin sularında keyif yaptı.
Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.
NÖBETİ DEVRALDI
Daha sonra suya giren ve bir süre tek başına yüzdükten sonra eşi ve çocuğunun yanına giden Barış Arduç, kucakta taşıma nöbetini devralarak biricik kızını deniz taşıtlarının yanına götürdü.