Barış Arduç ve Gupse Özay'ın kızları Jan Asya'ya bakın! Çeşme'de denizin keyfini böyle çıkardılar...

1 Bekarlığı, hamileliği ve doğum sonrası dönemlerinde mutlaka Çeşme'de tatil yapan Gupse Özay, eşi Barış Arduç ve kızları Jan Asya ile beraber Çiftlikköy'ün serin sularında keyif yaptı.

2 Kızını kucağından kolay kolay indirmeyen ve denizin içinde uzunca bir süre eşi olmadan turlayan ünlü oyuncu, etrafındaki vatandaşların da iltifatlarıyla karşılaştı.