Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

"OKAN'LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ"



"Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi.



*Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı.