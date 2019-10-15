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Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

Demet Akalın ile Okan Kurt geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini, evlerine gelen hacizle birlikte sonlandırma kararı almışlardı. Boşanmanın üzerinden çok geçmeden Paris'te barıştıkları haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir kanalda yayınlanan canlı yayına konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt hakkında itiraflarda bulundu. İşte Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler!

15.10.2019 13:38 - Son Güncelleme: 15.10.2019 13:38
Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

DEMET AKALIN YENİDEN EVLENME İDDİALARINA YANIT VERDİ!

Demet Akalın, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Biten evliliği hakkında açıklamalarda bulunan Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt verdi. İşte Demet Akalın'dan çok konuşulacak sözler...

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

"OKAN'LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ"

"Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi.

*Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

"8-9 AYDIR TEK BAŞIMA YATIYORUM"

*Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.

*Okan, boşanma sonrası 'senin yere düşen yüzünü kaldıracağım' dedi. Okan'ın benim ailemle arası pek parlak değil. Bana küçükken bakan teyzem hastanede yatıyordu Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı.

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

"ÇOCUK İSTİYORUM"

*Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan'a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira'ya bir kardeş yapabilirim."

Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: Kocamın birisiyle kırıttığı...

NELER YAŞANMIŞTI

Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı.Barışma haberi ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi.

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