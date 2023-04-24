Demet Akalın'dan Mert'ine göre tarife! Mert Ramazan Demir'i göklere çıkardı Mert Yazıcıoğlu'nu yerin dibine soktu! Afra Saraçoğlu olayı...
Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyonlarındaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu karıştırırak büyük bir pota imzasını atmıştı. Afra Saraçoğlu olayı nedeniyle aralarının açık olduğu ikiliyi yine yan yana getiren Akalın sonrasında paylaşımı kaldırdı kaldırmasına ama dillere düştü bir kere. Son olarak Müge Anlı'nın bir sözüne yaptığı yorumla dikkat çeken Demet Akalın, günler sonra 'Mert' olayına açıklık getirdi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ve Mert Yazıcıoğlu'nu karıştıran Demet Akalın sonunda tarafını seçti. İşte Demet Akalın'ın Mert olayına getirdiği açıklama.
Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'i birbiriyle karıştıran Demet Akalın Twitter paylaşımıyla olay yaratmıştı.
Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, isimleri karıştırdı. Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketlemişti. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullanmıştı.
Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı silmişti. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapılmıştı.
"ÖBÜRÜNÜ HİÇ SANMIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu karıştıran Demet Akalın tarafını seçti.