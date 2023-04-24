9 yıl hapis istemi! Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile Hadise’nin mesajlarını ifşa ettiği iddia edildi! 2 ayrı suçtan...
Şarkıcı Hadise'sinin adı bir dönem O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğuna oturduğu Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karıştı. Evli Gündeş ile evli olduğu dönem Zarrab'la yasak aşk yaşadığı konuşulan Hadise, iddiaları net bir dille yalanladı. Ancak bir süre sonra ikiliye ait olduğu konuşulan WhatsApp konuşmaları internette yayıldı. Mesajları internet sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede gazetecinin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İşte detaylar...
Şarkıcı Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp konuşmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hadise'nin, Reza Zarrab'la arasında olduğu öne sürülen mesajların ekran görüntüsünü ve Hadise'ye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görseli internet haber sitesinde olduğu gibi yayınladığı iddia edilen gazeteci Yaşar Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Hadise Açıkgöz'ün avukatı aracılığıyla Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu, dilekçede şüpheli Yaşar Ç.'nin sahibi olduğu bir internet haber sitesinde müşteki ile Reza Zarrab arasındaki mesajların ve müştekiye ait uçuş bilgilerinin yayınlandığının iddia edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.
Müşteki avukatının şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, söz konusu internet haber sitesinde müşteki Hadise Açıkgöz ile Reza Zarrab arasında olduğu iddia edilen mesajların ekran görüntüsünün ve müştekiye ait bilgilerin yer aldığı uçak biletine ait görselin yer aldığının görüldüğü aktarıldı.
Şüpheli Yaşar Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise'nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi.