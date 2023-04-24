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Haberler Magazin Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü modacı Ivana Sert, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Sert, verdiği kumsal pozunu Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Paylaşımının altına "Kleopatra neden bu kadar sevmiş burasını şimdi anladım..." notunu ekleyen Sert, kısa sürede gündem oldu. İşte Ivana Sert'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
24.04.2023 14:01 - Son Güncelleme: 24.04.2023 14:01
Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Sosyal medyayı aktif kullanan Ivana Sert, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Tatil sezonunu Antalya'da açan ünlü isim, siyah bikinisi ile kumsalda verdiği bir pozu Intagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınladı.

Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

Sert'in paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi beğenirken kimisi ünlü ismi eleştirdi.

Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...

İşte Ivana Sert'in o paylaşımı...

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