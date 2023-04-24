Ivana Sert tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisi ile kumsal pozu gecikmedi! Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes aynı şeyi sordu...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü modacı Ivana Sert, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Sert, verdiği kumsal pozunu Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Paylaşımının altına "Kleopatra neden bu kadar sevmiş burasını şimdi anladım..." notunu ekleyen Sert, kısa sürede gündem oldu. İşte Ivana Sert'in o paylaşımı...
24.04.2023 14:01 - Son Güncelleme: 24.04.2023 14:01