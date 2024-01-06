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Demet Akalın'dan "Kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerine flaş yanıt "Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım"

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın yine iş başında... Önceki gün küçük çaplı bir operasyon geçiren Demet Akalın, kendisine gelen "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerina kayıtsız kalamadı. "Ben zamanında çok boynuzlandım" diyen Akalın sözlerine şöyle devam etti "El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım"

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 08:54 Güncelleme 06 Ocak 2024, 08:55
Demet Akalın’dan Kocan Okan Kurt seni aldatıyor sözlerine flaş yanıt Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım 1

Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdiğini duyuran Demet Akalın, hasta yatağında da boş durmuyor.

Demet Akalın’dan Kocan Okan Kurt seni aldatıyor sözlerine flaş yanıt Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım 2

Her şey Akalın'ın, O Ses Türkiye hakkındaki bir tweeti beğenmesiyle başladı.

Demet Akalın’dan Kocan Okan Kurt seni aldatıyor sözlerine flaş yanıt Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım 3

Ebru mu, Hadise mi tartışması sürerken, Akalın konuya dair bir flaş bir hamle yaptı ve tarafını belli etti. Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.

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