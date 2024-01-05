Kim der 41 yaşında! 2 çocuk annesi Esra Erol spor salonundan paylaştı! En cesur haliyle ortalığı fena salladı: Her halin ayrı güzel!

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Spor salonundan paylaşımda bulunan Erol, kısa sürede gündem oldu. Spor tarzı ve makyajsız haliyle beğeni toplayan ünlü sunucu için "Her hali ayrı güzel", "Kim der 41 yaşında", "Doğal güzellik" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...