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Haberler Magazin Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba: "Soyunmak..."

Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba: "Soyunmak..."

Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba... Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın siyah uzun elbisesiyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı sahne kıyafetine gelen yorumlara öyle yanıtlar verdi ki sosyal medyanın gündemine de hızlıca girdi. Akalın'ın 'k.ku' yanıtı ise herkesi şaşkına çevirdi.

29.01.2023 14:58 - Son Güncelleme: 29.01.2023 15:06
Demet Akalın’dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! Asillik dersi verdiğimiz doğrudur dedi ’k.ku’ çıkışı bomba: Soyunmak...

"SOYUNMAK..."

Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın’dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! Asillik dersi verdiğimiz doğrudur dedi ’k.ku’ çıkışı bomba: Soyunmak...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.

Demet Akalın’dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! Asillik dersi verdiğimiz doğrudur dedi ’k.ku’ çıkışı bomba: Soyunmak...

Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."

Demet Akalın’dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! Asillik dersi verdiğimiz doğrudur dedi ’k.ku’ çıkışı bomba: Soyunmak...

DİKKAT ÇEKEN YANIT

Ancak bu yanıtlar şarkıcının takipçilerini tatmin etmedi. Bir kişi de Akalın'a "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yazdı. Akalın ise, "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry." yanıtını verdi.

Demet Akalın’dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! Asillik dersi verdiğimiz doğrudur dedi ’k.ku’ çıkışı bomba: Soyunmak...

DEMET AKALIN VE GÜNDEME GELDİĞİ KONULAR

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın Twitter'dan ''Ceylin sen ruh hastası mısın? İki keyif aldık'' paylaşımı yapmıştı.

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