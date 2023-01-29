Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba: "Soyunmak..."
Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba... Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın siyah uzun elbisesiyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı sahne kıyafetine gelen yorumlara öyle yanıtlar verdi ki sosyal medyanın gündemine de hızlıca girdi. Akalın'ın 'k.ku' yanıtı ise herkesi şaşkına çevirdi.
29.01.2023 14:58 - Son Güncelleme: 29.01.2023 15:06
"SOYUNMAK..."
Demet Akalın'dan kıyafetiyle ilgili yoruma olay yanıt! "Asillik dersi verdiğimiz doğrudur" dedi 'k.ku' çıkışı bomba...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.
Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi: "Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."