Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan romantik dakikalar! İhanet açıklamasıyla 'pes' dedirtmişti olay çift sarmaş dolaş düşman çatlattı
Kibariye 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık ile aşka geldi! İhanet açıklamasıyla 'pes' dedirtmişti ünlü şarkıcı Kibariye... Olay çift sarmaş dolaş pozuyla adeta düşman çatlattı. Son olarak bir kadınla, havuz başında el ele görüntüleri ortaya çıkan ve Ali Küçükbalçık olduğu ileri sürülen fotoğraf karesi hakkında Kibariye, 'Gözümle görürsem inanırım' açıklamasında bulunmuş ve ikili sosyal medyada eleştirilmişti. Daha önce de pek çok defa 'aldatma ve affetme' haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'tan romantik bir paylaşım geldi.
Kibariye ile 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'tan romantik dakikalar! İhanet açıklamasıyla 'pes' dedirtmişti olay çift sarmaş dolaş düşman çatlattı.
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde dünyaya geldi.
1999 yılında ikinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı var. 2020'nin kasım ayında anneanne olan Kibariye'nin Aras adında bir torunu var.
Ali Küçükbalçık ile 22 yıllık eşi Kibariye, şimdiye kadar birçok kez aldatma ve affetme iddialarıyla gündeme gelmişti.
Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.