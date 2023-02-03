Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: "Ne kaybettiğine bir bak"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay... Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile yollarını ayırdı. Kader Bozkurt'un Instagram'dan sildiği ve yeni paylaştığı o kareleri görenler ise, "Ne kaybettiğine bir bak pozları" demeden geçmedi.
03.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 03.02.2023 11:49
"NE KAYBETTİĞİNE BİR BAK"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay...
"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel çok değil daha birkaç ay önce sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" yorumları yaptı.
Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.