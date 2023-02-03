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Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: "Ne kaybettiğine bir bak"

Arka Sokaklar'ın Metin’i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: "Ne kaybettiğine bir bak"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay... Arka Sokaklar dizisinde büyüyen ve canlandırdığı Metin karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Göksel, sevgilisi Kader Bozkurt ile yollarını ayırdı. Kader Bozkurt'un Instagram'dan sildiği ve yeni paylaştığı o kareleri görenler ise, "Ne kaybettiğine bir bak pozları" demeden geçmedi.

03.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 03.02.2023 11:49
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: Ne kaybettiğine bir bak

"NE KAYBETTİĞİNE BİR BAK"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: Ne kaybettiğine bir bak

"AŞK BACAYI FENA SARMIŞ"

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel çok değil daha birkaç ay önce sarışın sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı, ikiliyi görenler "Aşk bacayı fena sarmış" yorumları yaptı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: Ne kaybettiğine bir bak

Arka Sokaklar dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan ve yıllar boyunca dizide yer alan Furkan Göksel sevgilisiyle geçtiğimiz Mart ayında Bebek'te yakalanmıştı.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: Ne kaybettiğine bir bak

Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası vermişti.

Arka Sokaklar’ın Metin’i Furkan Göksel’ini sarışın afet aşkı tek kalemde sildi attı! Peş peşe gelen kareler ise olay: Ne kaybettiğine bir bak

Snob Magazin'in haberine göre; tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kaybolmuştu.

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