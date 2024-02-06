Demet Akalın’dan Hande Erçel çıkışı! “Olmaz” deyip canlı yayında resti çekti! Gözler Hakan Sabancı’nın biricik aşkına çevrildi

Demet Akalın'dan Hande Erçel çıkışı! Demet Akalın, Jess Molho ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği programda Hande Erçel hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken "Olmaz" deyip resti çekti. Bunun üzerine gözler şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel'e çevrildi. İşte detaylar...