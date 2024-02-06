Demet Akalın’dan Hande Erçel çıkışı! “Olmaz” deyip canlı yayında resti çekti! Gözler Hakan Sabancı’nın biricik aşkına çevrildi

Demet Akalın'dan Hande Erçel çıkışı! Demet Akalın, Jess Molho ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği programda Hande Erçel hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken "Olmaz" deyip resti çekti. Bunun üzerine gözler şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla konuşulan Hande Erçel'e çevrildi. İşte detaylar...
Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başlayan ve çeşitli projelerde oyunculuk yapan Demet Akalın, bir süre sonra kariyerine şarkıcılığı ekledi.
2000'lerin ortalarından bu yana çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzde Türk pop müziğinin en tanınan isimlerinden biri haline gelen Akalın, çıkardığı hit parçalarla hafızalara kazındı.
1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya süren Akalın, asıl çıkışı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile yaşadı.