Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık'ın kızları son haliyle şok etti! Kızları Birgül estetikle başka biri olmuş ihanet iddiaları kol gezmişti

1 Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye şimdilerde torun büyütüyor. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı.

2 Kibariye'nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül'ün oğlu sosyal medya gündeminde... Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrendi.