Demet Akalın'dan "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerine flaş yanıt "Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım"

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın yine iş başında... Önceki gün küçük çaplı bir operasyon geçiren Demet Akalın, kendisine gelen "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerina kayıtsız kalamadı. "Ben zamanında çok boynuzlandım" diyen Akalın sözlerine şöyle devam etti "El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım"
Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdiğini duyuran Demet Akalın, hasta yatağında da boş durmuyor.
Her şey Akalın'ın, O Ses Türkiye hakkındaki bir tweeti beğenmesiyle başladı.
Ebru mu, Hadise mi tartışması sürerken, Akalın konuya dair bir flaş bir hamle yaptı ve tarafını belli etti. Demet Akalın, 'dişil enerjisi yüksek olduğu için Hadise'nin jüri üyesi olması gerektiğini' eleştiren bir paylaşımı beğendi.