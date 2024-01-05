Demet Akalın'dan "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerine flaş yanıt "Ben çok boynuz yedim fotoğraf at yayınlayayım"

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın yine iş başında... Önceki gün küçük çaplı bir operasyon geçiren Demet Akalın, kendisine gelen "Eski kocan Okan Kurt seni aldatıyor" sözlerina kayıtsız kalamadı. "Ben zamanında çok boynuzlandım" diyen Akalın sözlerine şöyle devam etti "El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım"