Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor 2023 çıkışı! O sözlerle küplere binecek: "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca..."

Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı. Ancak gönüllüler takımına katılacak isimlerin seçildiği testlerle ilgili flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. Sosyal medyada seçmelere katılan bazı yarışmacıların ortaya attıkları iddialar kafaları karıştırdı. Gönüllüler kadrosu önceden belli miydi? Efor testleri boşuna mı yapıldı? Seçmelerde torpil mi yapılıyor? İşte olayların fitili ateşleyen o paylaşım ve devamında yaşananlar...