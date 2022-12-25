Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor 2023 çıkışı! O sözlerle küplere binecek: "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca..."
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor 2023 çıkışı! O sözlerle Acun Ilıcalı küplere binecek... Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosuna katılan sosyal medya fenomenlerini duyurdu. 'Survivor 2023 ne zaman başlıyor?'' merake denler için haber geldi. Ocak ayı sonunda yayınlanmaya başlayacak olan Survivor kadrosunu gören yarışmanın sıkı takipçisi Demet Akalın, yaptığı çıkışla herkesi şoke etti. İşte Demet Akalın'ın o yorumu ve Survivor 2023 kadrosu...
"GERÇEK SURVİVOR NE ZAMAN? BUNLARI ANCA..."
Demet Akalın'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor 2023 çıkışı! O sözlerle küplere binecek... TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.
Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosuna katılan sosyal medya fenomenlerini duyurdu. Ocak ayı sonunda yayınlanmaya başlayacak olan Survivor'a sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan da katıldı.
"BUNLARI ANCAK HİRA İZLER"
Geçtiğimiz yıllarda sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, açıklanan kadroyu beğenmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan şarkıcı, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.
Yarışmada 2023'te hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merakla beklenirken kadro netleşmeye başladı. Ancak gönüllüler takımına katılacak isimlerin seçildiği testlerle ilgili flaş iddialar ortaya atılmaya başladı. Sosyal medyada seçmelere katılan bazı yarışmacıların ortaya attıkları iddialar kafaları karıştırdı. Gönüllüler kadrosu önceden belli miydi? Efor testleri boşuna mı yapıldı? Seçmelerde torpil mi yapılıyor? İşte olayların fitili ateşleyen o paylaşım ve devamında yaşananlar...