Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan'a mahkemeden büyük şok: 'Doktor kusursuz'
Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan'a mahkemeden büyük şok... Geçirdiği yüz felcinin ardından plastik cerrahı Prof. Dr. Tamer Koldaş'a göz kaldırma ameliyatı olan Erkan, ameliyat sonrası yemek yemekte zorluk çektiğini, konuşurken dudağını ısırdığını ileri sürerek Koldaş'a 160 bin liralık tazminat davası açtı. Koldaş, Erkan'ın kontrollerine gelmediğini ve başka hekimlere giderek ameliyat olduğunu söyledi. Adli tıp Koldaş'ın eylemlerinin kurallara uygun olduğunu kaydetti. İşte detaylar...
Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçirdiği felç sonrası yüzünde oluşan hasar nedeniyle Prof. Dr. Tamer Koldaş tarafından göz kapağı kaldırma ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası nörolojik sıkıntılar yaşadığını iddia eden Jale Hanım, profesöre 160 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ancak Jale Erkan'a Adli Tıp Kurumundan kötü haber geldi.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, 2013 yılında yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. Koldaş, Erkan'ı plastik cerrahı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş'a yönlendirdi. Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, 2018 yılında Erkan'ı ameliyat ederek, göz kapağını kaldırdı.