Demet Akalın yine verdi veriştirdi! 'Gülşen'i kıskanıyordun' yorumuna verdiği cevap olay oldu! "Geç titret..."

Son dönemlerde verdiği kilolarla ve yenilediği imajıyla gündem olan ünlü popçu Demet Akalın, yine bir takipçisine verdiği cevap ile gündem oldu. Zaman zaman dobra açıklamalarıyla magazin manşetlerinin süsleyen Demet Akalın, en son Zuhal Topal hakkında "Bir daha asla selam vermem" açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise Demet Akalın 'Gülşen'i kıskanıyordun' yorumuna öyle bir cevap verdi ki...