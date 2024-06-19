Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil'in villasına bakın! Gülseren Ceylan ile birlikte yaşıyor! Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı

Turnike programı ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, lüks villasının kapılarını ilk kez açtı. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile evliliğe ve tekrar baba olmaya yeşil ışık yakan Mehmet Ali Erbil'in boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı. İşte Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'ın beraber yaşadığı lüks villa...