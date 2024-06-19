Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil'in villasına bakın! Gülseren Ceylan ile birlikte yaşıyor! Boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı

Turnike programı ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, lüks villasının kapılarını ilk kez açtı. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile evliliğe ve tekrar baba olmaya yeşil ışık yakan Mehmet Ali Erbil'in boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı. İşte Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'ın beraber yaşadığı lüks villa...
Sevgilisi Gülseren Ceylan ile evliliğe ve tekrar baba olmaya yeşil ışık yakan Mehmet Ali Erbil'in boğaz manzaralı süper lüks villası göz kamaştırdı. İşte Turnike'nin sunucusu Mehmet Ali Erbil ve sevgilisi Gülseren Ceylan'ın beraber yaşadığı lüks villa...
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Turnike programıyla uzun bir aradan sonra tekrar kamera karşısına geçti.
Kariyerinin yanı sıra özzel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı.