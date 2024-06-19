Ünlü oyuncular aslen nereli? Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Sıla Türkoğlu, Boran Kuzum'un memleketi bakın neymiş
Türkiye'nin sanat ve eğlence dünyasında parlayan yıldızlar, genellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşasa da kökenleri Anadolu'nun çeşitli köşelerine dayanıyor. İşte, ünlülerin Anadolu'dan gelen kökenlerini ve başarı hikayelerini gözler önüne seren birkaç isim...
Türkiye'nin gösteri dünyasında parlayan birçok ünlü, İstanbul'un ışıltılı sahnelerine adım atmadan önce Anadolu'nun derinliklerinde kök salmış. İşte, ünlü isimlerin doğup büyüdükleri ve unutulmaz başarı öykülerine başladıkları memleketleri...