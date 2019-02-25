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Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

Demet Akalın, dün gece düzenlenen Oscar Akademi törenine Bradley Cooper ile aynı filmde oynayan Lady Gaga'nın sahnedeki samimi halleri hakkında sessiz kalmadı. Ünlü popçu Demet Akalın, Lady Gaga'nın, Irina Shayk'la birlikte olan rol arkadaşı Bradley Cooper'la samimi hallerine Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Akalın daha önce de Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için yorum yapmıştı.

25.02.2019 16:27 - Son Güncelleme: 25.02.2019 16:48
Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayyk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

Demet Akalın Irina Shayk'ın sevgilisi Bradly Cooper ile Lady Gaga'nın samimi hallerine sessiz kalamadı.

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Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayyk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

Dün gece sahiplerini bulan Oscar Ödül Töreni'ne Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın sahne şovu damga vurdu.

Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayyk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ile geceye annesi ve sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi.

Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayyk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

"DİKKATLİ OL"

Gaga'nın Cooper'a gösterdiği yakınlık ise sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.Sosyal medyada Irina Shayk'a 'Dikkatli ol' mesajları yağdı.

Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayyk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!

Daha önce Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için "Sen annesin" diye mesaj atan Demet Akalın bu olaya kayıtsız kalmadı ve Rus modele kendi üslubunca mesaj attı.

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