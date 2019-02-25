Demet Akalın yine sessiz kalmadı! Demet Akalın Irina Shayk'a tweet attı: İyi yolmadın karıyı!
Demet Akalın, dün gece düzenlenen Oscar Akademi törenine Bradley Cooper ile aynı filmde oynayan Lady Gaga'nın sahnedeki samimi halleri hakkında sessiz kalmadı. Ünlü popçu Demet Akalın, Lady Gaga'nın, Irina Shayk'la birlikte olan rol arkadaşı Bradley Cooper'la samimi hallerine Demet Akalın'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Akalın daha önce de Kim Kardashian'a çıplak poz verdiği için yorum yapmıştı.
25.02.2019 16:27
- Son Güncelleme: 25.02.2019 16:48
Demet Akalın Irina Shayk'ın sevgilisi Bradly Cooper ile Lady Gaga'nın samimi hallerine sessiz kalamadı.
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