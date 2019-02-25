91. Oscar Ödül Töreni'ninde Lady Gaga ile Bradley Cooper'ın sahnedeki kimyası geceye damga vurdu! 25.02.2019 10:32

91'inci Oscar Ödülleri gecesinin en çok konuşulan anlarından birine Lady Gaga ile Bradley Cooper imza attı. Lady Gaga ve Bradley Cooper, sahnede şarkı söylerken kamera karşısında uyuşan kimyalarını bir kez daha gözler önüne serdiler. İkilinin hakkında ortaya çıkan iddialar ise Oscar Ödülleri gecesinde yaşananlarla desteklendi.