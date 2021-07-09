Demet Akalın - Seda Sayan arasında sular durulmuyor! Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? O hamle 'intikam soğuk yenen yemek' dedirtti
Demet Akalın - Seda Sayan arasında sular durulmuyor! Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? Her şey Seda Sayan'ın, Alişan-Demet Akalın ikilisinin yerine Star TV'ye geçmesiyle başladı. Duruma sert tepki gösteren Akalın boş durmadı. Attığı imzayla "İntikam soğuk yenen yemek" dedirtti! İşte Demet Akalın ile Seda Sayan arasında yaşananlar...
09.07.2021 12:35
- Son Güncelleme: 09.07.2021 12:38
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
Demet Akalın - Seda Sayan arasında sular durulmuyor! O hamle 'intikam soğuk yenen yemek' dedirtti.
Uzun zamandır Alişan ile Star TV'de sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yaz aylarında konserlere çıkacağı için yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etti.
Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bırakarak Star TV'ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açıldı.
SEDA GİTTİ DEMET GELDİ
Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan ve düşman olan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.
SEDA SAYAN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞTI
Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ateş püskürmüştü.