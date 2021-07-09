Demet Akalın - Seda Sayan arasında sular durulmuyor! Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? O hamle 'intikam soğuk yenen yemek' dedirtti

SEDA GİTTİ DEMET GELDİ

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan ve düşman olan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.