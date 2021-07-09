Lerzan Mutlu'dan bikinili poz bombardımanı fiziği göz doldurdu! Meğer Lerzan 5 yıldır yapmamaya tövbe etmiş ama...

Zaman zaman girdiği tartışmalarla bilinen Lerzan Mutlu'dan yıllar sonra bir ilk. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege ve Akdeniz'in serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirten 44 yaşındaki Lerzan Mutlu, 5 yılın ardından ilk kez güneşlendi. Deniz ve güneşin tadını çıkaran 44 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Lerzan Mutlu, formda fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.

09.07.2021 12:13 - Son Güncelleme: 09.07.2021 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





