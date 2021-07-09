Lerzan Mutlu'dan bikinili poz bombardımanı fiziği göz doldurdu! Meğer Lerzan 5 yıldır yapmamaya tövbe etmiş ama...
Zaman zaman girdiği tartışmalarla bilinen Lerzan Mutlu'dan yıllar sonra bir ilk. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege ve Akdeniz'in serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. 5 yıldır güneşlenmediğini ve bronz ten sevmediğini belirten 44 yaşındaki Lerzan Mutlu, 5 yılın ardından ilk kez güneşlendi. Deniz ve güneşin tadını çıkaran 44 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Lerzan Mutlu, formda fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı.
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ünlü isimler kendilerini Ege'nin serin sularına attı. O isimler arasına Lerzan Mutlu da katıldı. Sık sık meslektaşlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Lerzan Mutlu bikinili pozlarını peş peşe paylaşınca sosyal medya sallandı. İşte Lerzan Mutlu'nun o paylaşımları.