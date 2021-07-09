Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi tüm gözler üzerinde! Çukurova'nın Züleyha'sı plajda da fırtınalar estirmişti
Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi, sosyal medya onu konuştu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı geçtiğimiz ay Bodrum'da bir plajda görüntülenmiş ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerine çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı oyuncu bu kez de derin yırtmaçlı elbisesi ile adından söz ettirdi. 1991 doğumlu olan Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve kova burcu... İşte Bodrum tatili ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hilal Altınbilek'in çok konuşulan halleri...
09.07.2021 13:02
- Son Güncelleme: 09.07.2021 13:09
TÜM GÖZLER HİLAL'İN ÜZERİNDE!
Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi sosyal medya onu konuştu. Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol karakterlerinden Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Derin yırtmaçlı fotoğrafını takipçileri ile paylaşan 30 yaşındaki oyuncuyu görenler hayran kalıyor.
Geçtiğimiz ay Bodrum tatilinde görüntülenen Hilal Altınbilek, plajın da dikkat çeken ismi olmuştu...
Tatil sezonunu bu yıl da Bodrum'da açan Altınbilek, Mandarin Otel'in plajında objektiflere yansımış, düzgün fiziğiyle bakışları üzerine çekmişti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
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Kız arkadaşıyla birlikte tatil sezonunu açan Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti.