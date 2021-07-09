Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi tüm gözler üzerinde! Çukurova'nın Züleyha'sı plajda da fırtınalar estirmişti

Hilal Altınbilek derin yırtmaçlı elbisesiyle boy gösterdi, sosyal medya onu konuştu. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı geçtiğimiz ay Bodrum'da bir plajda görüntülenmiş ve düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerine çekmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı oyuncu bu kez de derin yırtmaçlı elbisesi ile adından söz ettirdi. 1991 doğumlu olan Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve kova burcu... İşte Bodrum tatili ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hilal Altınbilek'in çok konuşulan halleri...

09.07.2021 13:02 - Son Güncelleme: 09.07.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





