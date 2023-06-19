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Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali'den bomba yorum: "İddialı çünkü Okan..."

Demet Akalın bikinili pozunu bu kez sansürleyip paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mavi bikinili fotoğrafıyla dikkat çeken Demet Akalın yeni bikinili pozunda eliyle sansür uygulayınca dikkat çekti. Akalın'ın bir önceki fotoğrafını gören Bircan Bali ise, "İddialı buldum çünkü Okan kıskanç..." yorumuyla gündemde yerini aldı. İşte Demet Akalın'ın sansürlü ve sansürsüz bikinili görüntüsü...

19.06.2023 09:46 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:56
Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali’den bomba yorum: İddialı çünkü Okan...

Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali'den bomba yorum geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali’den bomba yorum: İddialı çünkü Okan...

ÜNLÜLER TATİLDE...

Ünlüler 2023 yaz tatili sezonunu açtı.

Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali’den bomba yorum: İddialı çünkü Okan...

Hira adında bir kızları olan Demet Akalın ile Okan Kurt tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali’den bomba yorum: İddialı çünkü Okan...

Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde havuz başı paylaşımında Okan Kurt'u diline dolamıştı.

Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali’den bomba yorum: İddialı çünkü Okan...

"MİNİK BU NE YA"

Okan Kurt'un şortunu beğenmeyen Demet Akalın şu ifadeleri kullanmışt:

"Bu ne? Bu nasıl mayo minik ya? Ben de tanga giyeceğim"

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