Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali'den bomba yorum: "İddialı çünkü Okan..."
Demet Akalın bikinili pozunu bu kez sansürleyip paylaştı. Geçtiğimiz günlerde mavi bikinili fotoğrafıyla dikkat çeken Demet Akalın yeni bikinili pozunda eliyle sansür uygulayınca dikkat çekti. Akalın'ın bir önceki fotoğrafını gören Bircan Bali ise, "İddialı buldum çünkü Okan kıskanç..." yorumuyla gündemde yerini aldı. İşte Demet Akalın'ın sansürlü ve sansürsüz bikinili görüntüsü...
19.06.2023 09:46 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:56
Demet Akalın sansürsüz bikinili pozundan sonra bu kez sansürlü paylaştı olay görüntüye Bircan Bali'den bomba yorum geldi.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde havuz başı paylaşımında Okan Kurt'u diline dolamıştı.
"MİNİK BU NE YA"
Okan Kurt'un şortunu beğenmeyen Demet Akalın şu ifadeleri kullanmışt:
"Bu ne? Bu nasıl mayo minik ya? Ben de tanga giyeceğim"