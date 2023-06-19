2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum, yaklaşık iki yıl önce nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşkla yelken açmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.