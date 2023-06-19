Vav TV İzle
Haberler Magazin 2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi. Aksum, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi. Harbiye Orduevi'nde gerçekleşen nikah töreninden kareler sosyal medyada büyük beğeni toplarken 51 yaşındaki İlker Aksum'un hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Aksum'un ünlü oyuncuyla 4 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İlker Aksum'un eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
19.06.2023 09:49 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:49
2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Yabancı Damat, Çarli, Canım Ailem gibi dizilerde rol alan İlker Aksum, yaklaşık iki yıl önce nefes koçu ve tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile yeni bir aşkla yelken açmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Ünlü oyuncu, Dilay Ekmekçioğlu ile Harbiye Orduevi'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikah töreninden ilk fotoğrafları ise İlker Aksum'un oyuncu arkadaşı Eren Özyalçın kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Dünyaevine giren ikiliye tebrik mesajları yağarken nikah töreninden kareler büyük beğeni topladı.

2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

51 yaşındaki İlker Aksum'un hayatı ise merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

2 yıllık sevgilisiyle evlenen İlker Aksum’un eski eşi bakın kim çıktı! 4 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer ünlü oyuncuyla...

Aksum'un ünlü oyuncuyla 4 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA