Mustafa Sandal'ın son hali sosyal medyanın gündeminde! "Sadece cilt bakımı" demişti ama... Eşi Melis Sütşurup'un kazası korkutmuştu

İŞTE SON HALİ

2.sayfada yer alan habere göre; yüzündeki değişim ile birlikte hakkında estetik haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal, daha önce estetik iddiaları için ''Birkaç kere botoks yaptırdım. Mimiklerim benim için çok önemli. Onun dışında sadece cilt bakımı yaptırıyorum' demişti.