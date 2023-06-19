Mustafa Sandal'ın son hali sosyal medyanın gündeminde! "Sadece cilt bakımı" demişti ama... Eşi Melis Sütşurup'un kazası korkutmuştu
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz hafta eşi Melis Sütşurup'un geçirdiği kazayla gündeme gelmişti. Melis Sütşurup'un içinde bulunduğu cayrokopter düşmüş Sütşurup ölümlerden dönmüştü... Mustafa Sandal bu kez estetikleriyle gündeme geldi. Daha önce "Sadece cilt bakımı" diyen Sandal'ın son hali sosyal medyada çok konuşuldu. İşte detaylar...
19.06.2023 09:41 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:41
Geçtiğimiz günlerde eşi Melis Sütşurup'un geçirdiği kazayla sarsılan Mustafa Sandal bu kez yüzündeki değişimle gündeme geldi.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde bulunduğu Cayrokopter düşmüş, Sütşurup kazadan hafif yaralı olarak çıkmıştı.
"BU MUSTİ Mİ?"
Son günlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Mustafa Sandal bu kez, yüzündeki değişim sosyal medyayı salladı.
İŞTE SON HALİ
2.sayfada yer alan habere göre; yüzündeki değişim ile birlikte hakkında estetik haberleri ortaya çıkan Mustafa Sandal, daha önce estetik iddiaları için ''Birkaç kere botoks yaptırdım. Mimiklerim benim için çok önemli. Onun dışında sadece cilt bakımı yaptırıyorum' demişti.