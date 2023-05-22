Demet Akalın övmelere doyamıyor "Senden sonra daha gelmez..." Daha önce de Mert Yazıcıoğlu'nu Mert Ramazan Demir uğruna harcamıştı
Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyonlarındaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu karıştırırak büyük bir pota imzasını atmıştı. Afra Saraçoğlu olayı nedeniyle aralarının açık olduğu ikiliyi yine yan yana getiren Akalın sonrasında paylaşımı kaldırdı kaldırmasına ama dillere düştü bir kere. Akalın bu kez Mert Ramazan Demir'e övgüler yağdırdığı paylaşımla gündemde. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'i birbiriyle karıştıran Demet Akalın Twitter paylaşımıyla olay yaratmıştı.
Twitter hesabından Mert Ramazan Demir'in dizideki oyunculuk performansını takdir etmek isteyen Akalın, isimleri karıştırdı. Akalın, Demir'in yerine Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu etiketlemişti. Şimdilerde yurt dışında olan Akalın, paylaşımında "Sabahın körü saat farkı var ve ben açmış bu çocuğun muhteşem oyunculuğunu izliyorum vallahi helal" ifadelerini kullanmıştı.
Takipçilerin uyarısıyla durumu fark eden Akalın, paylaşımı silmişti. Akalın'ın paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Biraz da bunu gülelim. İnsan istese böyle bir şey yapamaz" ve "Benim isim hafızası eşittir Demet Akalın" yorumları yapılmıştı.
Sonrasında da Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu karıştıran Demet Akalın, tercihini Demir'den yana kullanmıştı ve "Bu sefer karıştırmadım. Benim başarılı bulduğum Mert Ramazan Demir. O, daha uzun yıllar kalır. Ama diğerinin (Mert Yazıcıoğlu) uzun yıllar kalacağını sanmıyorum." demişti.