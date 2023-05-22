Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Magazin gündemine bomba gibi düşen sevgili yanıtı günlerce konuşulacağa benziyor. 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze ile 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanan model ve oyuncu Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit'te sevgilisiyle görüntülendi. Görüntülendiğini fark edince panik olan sevgilisi, Seçkin Piriler'i tek başına bırakarak kaçtı. İşte detaylar...
22.05.2023 09:25 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:25
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular 'sevgili' sorusuna öyle bir yanıt verdi ki Seçkin Piriler herkesi güldürdü.
Seçkin Piriler, 2010'da evlendiği müzisyen Kaan Tangöze'den 2017'de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de kendisinden 19 yaş küçük meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
MEKANDAN EL ELE ÇIKTILAR
Uzun zamandır gece hayatından uzak duran Seçkin Piriler, önceki gece Asmalımescit Baylo adlı mekanda sevgilisiyle beş saat dans edip eğlendi. 41 yaşındaki ünlü isim, sevgilisiyle mekandan sabaha karşı el ele çıkıp, daha sonra ise koluna girdi.