Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler sevgilisiyle fena yakalandı! Mekan çıkışı şoke oldular ’sevgili’ sorusuna öyle bir yanıt verdi ki...

Seçkin Piriler, 2010'da evlendiği müzisyen Kaan Tangöze'den 2017'de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de kendisinden 19 yaş küçük meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.